Israel exige entrega de assassinos de ministro O governo de Israel exigiu que as forças de Yasser Arafat prendam e entreguem os palestinos que assasinaram o ministro do Turismo israelense, Rehavam Zeevi. O governo israelense comparou ainda o regime de Arafat ao Taleban, do Afeganistão, e disse que se Arafat não entregar os palestinos resposáveis, tratarão seu regime "da maneira como é aceitável na comunidade internacional, de ação contra as entidades terroristas".