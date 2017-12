Israel exige retirada de relatório da ONU sobre palestinos O governo de Israel exigiu que a Organização das Nações Unidas retire um relatório sobre a situação da distribuição de comida nos territórios palestinos, e acusou o autor de ser "politicamente tendencioso". Yaakov Levy, embaixador de Israel na representação da ONU em Genebra, escreveu à presidência da Comissão de Direitos Humanos da entidade exigindo que o relatório do especialista Jean Ziegler seja considerado "impróprio para apresentação" durante a próxima reunião do grupo. O pedido foi feito depois de uma entrevista concedida por Ziegler à televisão francesa na qual ele diz ser membro da diretoria do Centro de Informação Alternativa. O grupo, com sede em Tel-Aviv, autodenomina-se uma "organização palestino-israelense que dissemina informação, pesquisas e análises políticas". "Ziegler mostrou sua verdadeira face. Ele admite abertamente, pela primeira vez, ser associado a uma organização não-governamental politicamente tendenciosa", alega Levy em sua carta. Ziegler, um professor de sociologia e ex-parlamentar suíço, é o especialista independente da ONU em direito à alimentação. Ele visitou Israel e os territórios palestinos em julho. Depois de sua visita, ele declarou a jornalistas que os palestinos foram "reduzidos à mendicância" em virtude das rígidas medidas de segurança adotadas por Israel.