Israel falha em tentativa de matar chefe do Hezbollah As forças aéreas israelenses atacaram um carro ao norte da cidade libanesa de Tiro no qual pensavam, equivocadamente, que um dirigente do Hezbollah viajava, informou a rádio pública israelense. Segundo a emissora, aviões do exército israelense feriram um oficial do exército libanês em um ataque dirigido contra um veículo no qual acreditavam que um chefe do Hezbollah viajava. O exército se desculpou pelo ataque. Além do ataque contra o carro ao norte de Tiro, a aviação israelense voltou a operar nesta segunda-feira no sul do Líbano em apoio às forças de terra que estão realizando operações na aldeia libanesa de Taibe. Estes ataques aéreos contrastam com o anúncio feito pelas autoridades israelenses sobre a suspensão de seus ataques aéreos contra o Líbano durante 48 horas a partir desta madrugada. No entanto, as autoridades israelenses afirmaram que não existe contradição, já que se reservam o direito a empregar suas forças aéreas em apoio às forças de terra ou contra os milicianos que dispararem foguetes contra Israel.