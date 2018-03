Israel faz limpeza étnica, acusa ministro palestino O ministro palestino de Cooperação Internacional, Nabil Shaath, disse nesta terça-feira que as Forças Armadas de Israel praticam "limpeza étnica" em Ramallah. Em referência a informações de que os militares israelenses teriam saqueado casas de câmbio, armazéns e casas em Ramallah, ele declarou: "O Exército israelense é disciplinado e, por este motivo, não creio que os atos de saque e devastação sejam atribuídos somente a soldados indisciplinados." "Creio que o ocorrido se deve a instruções superiores com o objetivo de aumentar o temor na população e, se possível, convencer as pessoas a deixarem a Palestina. Isto se chama limpeza étnica." Shaath acusou os militares israelenses de "massacrarem" muitos palestinos en Ramallah, "quase todos abatidos con um tiro na cabeça", e de saquearem casas de câmbio, armazéns e casas.