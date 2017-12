Israel faz operação gigante em Nablus Centenas de soldados israelenses explodiram portas com granadas, revistaram armários com baionetas e detiveram moradores durante buscas por fugitivos e laboratórios de bombas na cidade velha de Nablus - a maior operação militar na cidade, um refúgio da militância palestina, em mais de um ano. Soldados lacraram a cidade velha com blocos de concreto e arame farpado para impedir a fuga de militantes, e impuseram toque de recolher. Soldados distribuíram panfletos aos moradores explicando que estão em busca de sete homens, na maioria membros das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, grupo ligado ao partido Fatah, de Yasser Arafat. Nesta quinta-feira, o premier palestino Ahmed Korei condenou a Câmara dos Estados Unidos, por endossar a declaração do presidente George W. Bush, de que não se pode esperar que Israel abandone toda a Cisjordânia. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon considerou o posicionamento dos deputados americanos uma das maiores vitórias diplomáticas da história israelense.