Israel fecha 3 universidades palestinas em represália a ataques Em represália a dois atentados suicidas que mataram 22 pessoas em Tel Aviv, o governo israelense decidiu nesta segunda-feira fechar três universidades palestinas. Algumas horas depois do anúncio, as autoridades da Universidade Bir Zeit, perto de Ramalah, considerada a universidade palestina mais prestigiosa, recebeu ordens do exército israelense de evacuar as instalações, disse a reitora, Hanna Nasser. Não houve inicialmente confirmação do governo israelense. As explosões se registraram neste domingo à noite na zona velha de Tel Aviv, matando 22 transeuntes e ferindo mais de 100. Foi o ataque mais letal lançado por ativistas palestinos em quase um ano. Una facção da Brigada de Mártires Al-Aqsa, milícia vinculada ao movimento de Yasser Arafat, assumiu a responsabilidade do ataque. Os comandos suicidas eram dos jovens de Naplusa, cidade da margem ocidental. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO