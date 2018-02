Israel fecha escritórios da Universidade Palestina Membros da polícia israelense fecharam nesta terça-feira as sedes sociais da Universidade palestina Al Quds, em Jerusalém oriental, e o escritório de seu reitor, Sari Nuseibe, é professor de Ciências Políticas e encarregado de Assuntos de Jerusalém na Organização para a Libertação da Palestina (OLP), cargo no qual sucedeu o falecido líder Faisal Huseini. O fechamento dos escritórios da Universidade Al Quds (Jerusalém) foi ordenada pelo ministro do Interior, Uzi Landau, que acusa a instituição de ser uma dependência da Autoridade Nacional Palestina (ANP), presidida por Yasser Arafat. O chefe da oposição parlamentar israelense, Iosi Sarid, líder do bloco pacifista Merets, exigiu a "imediata reabertura" dos escritórios. O ministro Landau ordenou no ano passado, depois de um atentado suicida em uma pizzaria do centro de Jerusalém, o fechamento da Casa do Oriente (Orient House), alegando os mesmos motivos.