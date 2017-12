Israel fecha espaço aéreo a companhias estrangeiras O Ministério dos Transportes de Israel informou que o país fechou seu espaço aéreo a todas as companhias de aviação estrangeiras, em reação aos ataques terroristas contra os EUA. Aviões de empresas israelenses estão autorizados a pousar nos quatro aeroportos do país, que estão com seus esquemas de segurança reforçados. A proibição aos aviões estrangeiros vale por 24 horas e será revisada nesta quarta-feira. Vôos que já estivessem se dirigindo para aeroportos israelenses estão sendo desviados para outros países.