Israel fecha territórios palestinos para festa do Purim O Exército israelense ordenou o fechamento total da Cisjordânia e de Gaza desde a madrugada desta sexta-feira, 2, até a meia-noite de segunda-feira, período da festa de Purim, uma espécie de carnaval judaico, informou um porta-voz militar. O Exército israelense tem adotado esta medida durante as festas judaicas nos últimos anos para evitar possíveis ataques palestinos. "O Exército considera que os períodos de festas são muito delicados. Por isso, aumentará o nível de alerta para garantir a segurança da população, enquanto preserva, na medida do possível, a rotina na vida do povo palestino", diz um comunicado distribuído à imprensa. No domingo e segunda-feira a comunidade judia de todo o mundo celebra a festa de Purim, lembrando a anulação de um decreto que mandava matar todos os judeus no Império Persa, há cerca de 2.500 anos. Durante os quatro dias de restrições, os palestinos não poderão entrar em território israelense. A exceção será para casos humanitários. A medida também não afeta em princípio o comércio com a Faixa de Gaza e a passagem de mercadorias rumo à Cisjordânia. A festa de Purim tem sido uma das mais sangrentas do calendário do conflito árabe-israelense nos últimos anos. Houve graves atentados, um deles em Tel Aviv, há 10 anos, e outro em 2001, na cidade de Netânia. Além disso, segundo o calendário hebreu, a data marca o aniversário do massacre do Túmulo dos Patriarcas, em Hebron, onde um colono judeu assassinou 29 muçulmanos na véspera do Purim, em 1994.