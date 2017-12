Israel ignora intenções venezuelanas de romper relações O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores israelense, Mark Regev, disse nesta quarta-feira que não tem informações de que o governo da Venezuela tenha a intenção de romper relações com o Estado de Israel. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, ordenou na última quinta-feira que seu encarregado de negócios em Tel-Aviv retornasse a Caracas. Em resposta, Israel solicitou a volta de seu embaixador em Caracas, Shlomo Cohen, que chegou ao seu país na terça-feira, segundo o jornal Jerusalem Post. Chávez, que criticou Israel pelos ataques ao Líbano para combater a milícia xiita libanesa do Hezbollah, teria decidido cortar relações com o Estado judeu, segundo o site do jornal Ha´aretz. O presidente venezuelano disse também que a campanha militar israelense para impedir os ataques do Hezbollah à população do norte de Israel é uma "agressão injustificada no estilo de Adolf Hitler". Fontes do Ministério de Assuntos Exteriores próximas à chanceler israelense, Tzipi Livni, qualificaram as declarações de Chávez como "uma calúnia selvagem" contra Israel.