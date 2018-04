Israel impede ataque com ''cavalos-bomba'' em Gaza Soldados israelenses mataram ontem pelo menos três palestinos que tentaram detonar explosivos colocados sobre cavalos na cerca que divide a fronteira da Faixa de Gaza com Israel. Segundo o Exército israelense, o objetivo da ação - a mais ambiciosa de militantes desde as três semanas de guerra no território, em janeiro - era cruzar a barreira e sequestrar um militar dentro de Israel. Ao todo, cinco cavalos teriam sido levados à fronteira em caminhões, escondidos sob a névoa do início da manhã. Sentinelas israelenses, porém, perceberam a movimentação e abriram fogo contra os palestinos. Além dos três militantes islâmicos, um cavalo morreu na operação. Nenhum israelense foi morto. Ainda não está claro se os militantes envolvidos eram membros do Hamas, que governa Gaza. Uma rádio do grupo islâmico afirmou que dez palestinos participaram da operação e uma página na internet atribuiu a ação a um desconhecido grupo intitulado Companheiros de Alá. O líder do Hamas em Gaza, Ismail Haniyeh, chamou de "mártires" os responsáveis pelo ataque e disse que a violência confirma as "intenções agressivas" de Israel em relação aos palestinos. Em uma ação semelhante, o Hamas sequestrou em 2006 o cabo israelense Guilad Shalit, que permanece em poder do grupo. Em troca de Shalit, o Hamas exige a libertação de 300 de seus membros presos em Israel. Militantes palestinos nunca haviam realizado ataques com cavalos. Em 2001 e 2003, mulas chegaram a ser usadas, mas os animais acabaram mortos antes dos atentados. Questionado sobre o caso, o ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, declarou que os soldados evitaram "um ataque grave".