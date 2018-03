Israel impede que Zinni se encontre com Arafat O ministro da defesa israelense, Benjamín Bem Eliezer, rechaçou uma petição do governo dos EUA para que Israel permitisse o encontro entre o enviado americano Anthony Zinni e o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, informou na noite desta quarta-feira a rádio oficial israelense. Segundo a rádio, ?o premier israelense, Ariel Sharon, já decidiu isolar Arafat?. Segundo a mesmo rádio, Israel também rechaçou o plano do primeiro-minitro espanhol e atual presidente da União Européia, José María Aznar, de visitar os territórios ocupados palestinos e se encontrar com Arafat.