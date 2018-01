Israel inicia construção de muro em bairro de Jerusalém Com milhares de toneladas de concreto, Israel iniciou a construção de um muro de oito metros de altura na periferia de Jerusalém, sinalizando que o isolamento da cidade sagrada pelo Estado judeu começa a tornar-se permanente. O muro, que segue o trajeto de uma importante avenida de Abu Dis, um bairro palestino, segrega milhares de moradores árabes de Jerusalém. A construção do novo muro substitui uma barreira bem menor que reduziu, mas não paralisou, o fluxo de pessoas e bens entre as áreas palestinas e israelenses dessa região. O muro faz parte de uma barreira que Israel vem construindo entre seu território e a Cisjordânia com o objetivo alegado de impedir a entrada de militantes palestinos dispostos a perpetrar atentados contra alvos israelenses. Líderes palestinos estão enfurecidos com a construção da barreira - um emaranhado de muros, cercas e trincheiras que invade grandes porções da Cisjordânia para englobar assentamentos judaicos construídos em terras reivindicadas pelos palestinos para o estabelecimento de seu futuro Estado independente e soberano. Apesar de Israel afirmar que a barreira poderia ser derrubada se houver um acordo de paz, os críticos denunciam que o muro cria uma fronteira que engole quase metade da Cisjordânia e a isola de Jerusalém.