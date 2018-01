Israel inicia retirada de Beit Jalla As forças de segurança israelenses começaram a se retirar da cidade palestina de Beit Jalla antes do amanhecer de quinta-feira (horário local), disseram testemunhas. A retirada começou dois dias depois de tanques e soldados israelenses terem entrado no vilarejo, após uma troca de tiros entre palestinos e soldados e colonos judeus do bairro de Gilo, no lado oposto a uma colina em uma área disputada de Jerusalém.