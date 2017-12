Israel intensifica ações em territórios palestinos Tropas israelenses lançaram hoje numerosas operações contra aldeias e cidades palestinas em territórios autônomos, aplicando a política que o governo de Israel denomina "de defesa agressiva", enquanto prosseguiam os esforços diplomáticos para a retomada das negociações na região. O presidente palestino, Yasser Arafat, por sua vez, continuou na tarde e noite deste sábado seus contatos políticos recebendo em Ramallah o chefe dos serviços secretos egípcios, Omar Suleiman, e o mais alto representante da União Européia (UE) para a Política Exterior, Javier Solana. Os ataques israelenses, que um porta-voz militar definiu como "missões de patrulhamento", foram dirigidos contra a cidade de Belém, os arredores do campo de refugiados de Deheishe, a cidade de Tulkarem, o vizinho campo de Nur Shams e a localidade de Tammus. Em todas essas localidades, as operações duraram algumas horas e terminaram após a invasão de residências e a detenção de um número não determinado de pessoas a quem Israel qualifica como "suspeitos de serem terroristas". Em meio a essa ofensiva, Israel dinamitou uma antiga igreja ortodoxa em Aboud, a 15 km a noroeste de Ramallah. A explicação de um porta-voz militar foi de que se tratou de um "erro" e que foi dinamitada "apenas" a porta do templo - que, segundo os habitantes do lugar, ficou destruído. Os soldaods israelenses consolidaram a ocupação de Nablus e do campo de refugiados de Balata, nas proximidades, onde as tropas de Israel permaneciam desde sexta-feira. Nesse campo, um palestino de 23 anos, Tarek Hazar, morreu após ser baleado por um atirador de elite israelense, e várias pessoas foram detidas. Nas primeiras horas da manhã, no campo de refugiados de Khan Yunes, na Faixa de Gaza, soldados israelenses em um tanque já haviam disparado rajadas de metralhadora contra um palestino de 15 anos, identificado como Hadem Zaruh, que teve morte imediata. O porta-voz das forças armadas israelenses justificou a operação do exército em territórios palestinos sob a alegação de que "é muito difícil capturar atacantes suicidas nas cidades, nos ônibus ou nos bares de Israel, sendo por isso mais fácil detectá-los em seu ponto de partida". Enquanto Israel mantém sua ofensiva militar, e sob pressão diplomática internacional, o jornal palestino Al-Quds informou hoje que o presidente Yasser Arafat vai nomear novos ministros e reformular o aparato de segurança. Segundo o jornal, o novo gabinete deve ser anunciado na próxima semana e será reduzido de 32 para 28 pastas. Arafat não criou, porém, o cargo de primeiro-ministro. A área de segurança será coordenada por um "conselho" de quatro serviços. Oficialmente, a Autoridade Palestina apenas confirmou que as mudanças estão em curso, mas nada especificou.