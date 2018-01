Israel intensifica ofensiva contra Faixa de Gaza Helicópteros israelenses dispararam dois mísseis em ataques separados contra um campo de refugiados palestinos na Faixa de Gaza nesta quarta-feira, causando a morte de pelo menos quatro pessoas em meio à intensificação de uma campanha militar com o objetivo de atacar militantes da região. Dois adolescentes desarmados, um adulto não identificado e um suposto militante palestino foram os quatro mortos nesses ataques, revelaram fontes. Em meio aos ataques, militantes islâmicos trocaram tiros com agentes palestinos de segurança no centro de Gaza durante o horário de maior movimento na cidade. O tiroteio começou quando homens armados recusaram-se a parar para uma inspeção da polícia, disseram testemunhas. Um civil morreu e 17 ficaram feridos, informaram fontes palestinas. O confronto causou preocupação com relação ao crescente caos na Faixa de Gaza. Agentes de segurança israelenses disseram que a intensificação dos ataques também tem como objetivo jogar duro com os militantes antes de uma possível retirada militar da Faixa de Gaza. "Os extremistas deveriam saber que não podem ficar imunes quando enviam grupos terroristas para matar israelenses de tempos em tempos", disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Silvan Shalom. Na Cisjordânia, o histórico líder palestino Yasser Arafat denunciou os ataques israelenses. "Eles querem destruir Gaza antes de partir", acusou. "Mas nosso povo não se curvará." Desde o início das operações, diversos ataques e disparos de mísseis por parte de Israel resultaram em um total de seis palestinos mortos e 32 feridos. Tropas terrestres de Israel invadiram o campo de refugiados, que fica na fronteira com o Egito, durante a noite de hoje em busca de túneis utilizados por traficantes de armas. Durante as buscas, palestinos explodiram granadas, mísseis antitanque e bombas, prosseguiu o Exército. Não houve mortes entre os soldados israelenses. Os ataques de mísseis causaram a morte de quatro palestinos e ocorreram com diversas horas de diferença. Os palestinos disseram que os soldados demoliram nove casas antes deixar o campo de refugiados no fim da noite.