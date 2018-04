Israel intercepta navio com auxílio a Gaza O ministro da Defesa de Israel, Ehud Barak, afirmou que a Marinha israelense interceptou um navio com ativistas e suprimentos para auxílio humanitário. A embarcação partiu do Líbano e buscava chegar à Faixa de Gaza. Barak disse que o navio será levado até o porto israelense de Ashdod. A embarcação partiu na quarta-feira, em uma tentativa de desafiar o bloqueio israelense em Gaza. Repórteres das emissoras árabes Al-Jadeed e Al-Jazira, que estavam no navio, afirmaram que os israelenses dispararam na embarcação antes de subir a bordo e agredir a tripulação. Segundo os jornalistas, não foi possível registrar com fotos o incidente, pois as forças israelenses quebraram seus equipamentos. Os militares israelenses negaram que tenham disparado no navio.