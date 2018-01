Israel invade aldeia palestina na Cisjordânia Tanques israelenses entraram hoje na aldeia de Araqa, território palestino na Cisjordânia, perto de Jenin, e demoliram uma casa que, segundo Israel, seria de Nathir Hamad. O palestino é apontado como o responsável por um atentado ocorrido em outubro, no qual três israelenses morreram e 14 ficaram feridos. Na operação de hoje, 12 palestinos foram detidos. Na casa destruída pelas forças de Israel, Hamad vivia com sua mulher, que está grávida, com duas filhas e com seus pais, segundo testemunhas.