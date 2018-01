Israel invade campo de refugiados em Nablus Soldados israelenses invadiram um campo de refugiados nos arredores de Nablus antes do amanhecer desta sexta-feira, cercaram centenas de palestinos, impuseram um toque de recolher e explodiram a casa de um homem-bomba que atacou Israel no início desta semana. A poucos quilômetros dali, um pistoleiro palestino foi baleado e morto depois de entrar em um assentamento judaico na Cisjordânia. Os confrontos ocorriam à medida que diplomatas estrangeiros chegavam ao Oriente Médio para tentar acabar, ou pelo menos reduzir, a violência que assola a região desde 28 de setembro de 2000, quando o hoje primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, visitou a Esplanada das Mesquitas, um local sagrado para judeus e muçulmanos. Porém, não houve nenhuma nova iniciativa de paz. As incursões quase diárias do Exército de Israel em território autônomo palestino, que antes geravam críticas de toda a comunidade internacional, hoje provocam pouca reação, exceto pela condenação dos palestinos. Sharon conversou hoje com o subsecretário norte-americano de Estado William Burns sobre a possibilidade de progredir nas negociações de paz, mas aproveitou também para impor condições. De acordo com o gabinete de Sharon, o primeiro-ministro disse a Burns que "a posição de Israel é a de que o fim do terror, da violência e da provocação e uma reforma ampla na Autoridade Palestina são condições para o progresso no processo diplomático". Hoje, Sharon recebeu Burns e Osama el-Baz, conselheiro do presidente do Egito, Hosni Mubarak. Durante o fim de semana, o diretor-geral da CIA George Tenet deverá chegar ao Oriente Médio. A viagem faz parte dos novos esforços norte-americanos para tentar a paz na região. Os Estados Unidos propuseram a realização de uma conferência internacional de paz sobre o Oriente Médio. Ainda sem data definida, a reunião deverá ser realizada durante o verão deste ano no hemisfério norte e tem como objetivo a retomada do processo de paz, mesmo que os combates continuem. Javier Solana, chefe da política externa da União Européia (UE), também em visita à região, declarou: "Estamos trabalhando duro para que a reunião seja realizada na segunda metade de julho." Reduto - O Exército de Israel invadiu Nablus e o campo de refugiados de Balata com dezenas de tanques e veículos blindados de transporte de tropas. De acordo com os israelenses, a incursão foi realizada "por causa dos recentes ataques homicidas". O campo de refugiados de Balata é tido como um reduto de militantes das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, uma milícia responsável por alguns ataques contra Israel e que está ligada ao movimento político Fatah, chefiado pelo líder palestino Yasser Arafat. Em seu quartel-general em Ramallah, na Cisjordânia, Arafat condenou a incursão. "Esta é a mensagem de Israel a todo o mundo e é uma prova de que eles não estão interessados em chegar a nenhum pacto nem a nenhum acordo político." Em 22 de maio, os tanques israelenses dispararam contra o campo de refugiados de Balata e mataram Mahmoud Titi, líder dos Mártires de Al-Aqsa na região. Na última segunda-feira, seu sobrinho Jihad Titi foi a Israel, detonou os explosivos atados a seu corpo, suicidou-se e matou uma mulher e sua neta de um ano e meio. Hoje, os soldados israelenses utilizaram explosivos para implodir a casa de Jihad Titi, depois de ordenar aos membros da família que deixassem a residência na qual viviam. No campo, os soldados israelenses utilizaram alto-falantes para ordenar a todos os palestinos entre 15 e 45 anos que se entregassem. Centenas de homens caminharam pelas ruas empoeiradas com as mãos levantadas ou atrás da cabeça até uma área aberta ao lado de um fábrica em frente ao campo. À medida que os soldados checavam os documentos dos homens, alguns deles tinham os olhos vendados e eram algemados. Os soldados também entraram em todas as casas do campo. Em alguns casos, chegaram a quebrar paredes internas para passar de uma casa para outra, em vez de usar a porta da frente, onde supostamente ficariam à mercê de franco-atiradores. De acordo com fontes em hospital, um palestino foi gravemente ferido pelo fogo israelense. Em Nablus, palestinos colocaram duas minas sob tanques israelenses. Os tanques, por sua vez, lançaram suas bombas e deixaram a zona leste da cidade sem energia elétrica. A incursão israelense manteve os palestinos longe das ruas. Os soldados invadiram diversas casas da cidade e efetuaram pelo menos dez detenções. Entre os detentos estava Issam Abu Bakr, um líder local da Fatah, disseram moradores. O Exército de Israel informou que um toque de recolher foi imposto sobre Nablus e sobre o campo de refugiados de Balata e revelou que a operação continuaria.