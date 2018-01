Israel invade campos de refugiados e mata 14 palestinos Forças israelenses atacaram na madrugada deste domingo dois acampamentos de refugiados, matando durante os tiroteios 14 palestinos e ferindo pelo menos outros 81. A incursão ocorreu um dia após cinco palestinos terem sido mortos num duplo ataque realizado ontem em um posto de controle militar israelense em Erez (entre Israel e a Faixa de Gaza). Entre os mortos estão quatro meninos de 8, 12 e 15 anos de idade. Segundo autoridades locais, a maioria das vítimas fatais são civis. Após os ataques, crianças atiraram pedras contra os tanques do exército israelense. As invasões das tropas israelenses ocorreram nos campos de Nusseirat e al-Bureij. "O terrorismo está vindo destes campos e nós temos de freá-lo" justificou o porta-voz israelense, Avi Pazner. "Acreditamos que o que estamos fazendo é prevenir atos de terror em Israel e salvar muitas vidas humanas." A ação foi interpretada pela Autoridade Palestina como uma demonstração de que Israel não retirará suas tropas da região. O Centro Palestino para os Direitos Humanos (CPDH) informou que entre os mortos estão quatro menores: Mahmud Abdulah Yunis, de 11 anos, Mohammed Amer Abu Zuraiq, de 12, Mohammed Ali Bedawi, de 15, e Haitham Mohammed al-Issawi, de 16. Nove dos outros dez mortos foram identificados pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) como seus combatentes. Vingança - Tanto o Hamas como a Jihad Islâmica juraram vingar a morte dos palestinos e, num comunicado divulgado pelo braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, os israelenses foram advertidos de que "este crime horrível não passará sem castigo nem vingança e a resposta será tão contundente como nunca se viu antes". A força israelense era integrada por uma dúzia de veículos blindados apoiados por helicópteros Apache e partiu do assentamento judaico de Netzarim. Segundo testemunhas, civis palestinos foram usados como escudos humanos pelos soldados israelenses. Atiradores de elite do Estado judeu tomaram posições para controlar o movimento nas ruas e sufocar todos os focos de resistência.