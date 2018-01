Israel invade mais uma cidade palestina Forças israelenses, apoiadas por tanques, entraram na cidade de Nablus nesta terça-feira, na Cisjordânia, informaram oficiais palestinos. Vários tanques se posicionaram no bairro de Al Majeen, que fica a cerca de um quilômetro do centro da cidade. Moradores ouviram algumas rajadas de metralhadoras, mas aparentemente não houve confronto entre palestinos e soldados israelenses. A incursão acontece um dia depois de Israel ter tomado o controle da cidade palestina de Tulkarem, também na Cisjordânia. De acordo com um oficial palestino, Israel não prentende controlar Nablus, como fizeram ontem em Tulkarem. O Exército de Israel não comentou a operação.