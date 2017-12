Israel invade Nablus, fere 16 pessoas e derruba 30 casas Militares israelenses feriram ao menos 16 palestinos, derrubaram cerca de 30 casas e detiveram dezenas de pessoas durante a operação do exército em Nablus, informaram neste domingo, 25, fontes da segurança da cidade que fica ao norte da Cisjordânia. O exército israelense mantém um cerco a um hospital da cidade e impede o acesso dos feridos ao local, segundo fontes do centro médico. Fontes militares israelenses assinalaram que a operação continuará nos próximos dias e admitiram apenas a detenção de um membro da Jihad Islâmica, um dos alvos da ação militar. O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, condenou a operação israelense por meio de um comunicado oficial no qual diz que se trata de "uma agressão" e de "um ato de sabotagem" contra o Acordo de Meca, que firmou as bases para um governo de união nacional entre os islâmicos do Hamas e os nacionalistas do Fatah, grupo liderado por ele. Dois soldados israelenses também ficaram feridos quando militantes palestinos os atacaram, informaram fontes militares. Os soldados - que começaram a operação na noite de sexta para sábado - foram atacados com blocos de cimento, bombas incendiárias e outros artefatos quando membros do corpo de infantaria do regimento Golani, dos blindados e da engenharia chegaram neste domingo ao centro da cidade. Segundo fontes palestinas, os soldados entraram em Nablus com mais de 100 veículos, entre jipes, carros blindados e escavadeiras, e por meio de alto-falantes instaram os residentes a informar sobre o paradeiro de seis milicianos procurados das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, filiadas ao movimento nacionalista Fatah. Toque de recolher O Exército israelense impôs o toque de recolher a cerca de 50 mil moradores no centro e na parte antiga da cidade para buscar os procurados casa a casa. Todas as atividades na cidade foram paralisadas e os dois hospitais locais foram cercados. As tropas israelenses, segundo fontes palestinas, bloquearam os acessos a Nablus por meio de obstáculos de cimento e fecharam a Universidade de Al-Najah e as escolas. Segundo informações de fontes palestinas não confirmadas pelo Exército israelense, os militares conseguiram fazer transmissões pelas ondas da rádio palestina para chamar os militantes procurados a depor suas armas e se entregarem. De acordo com um porta-voz militar israelense, até a tarde deste domingo, os soldados que participam da operação descobriram pelo menos dez artefatos explosivos e um laboratório de dinamite e armas. Supõe-se que as escavadeiras israelenses possam ser empregadas caso os milicianos palestinos se entrincheirem na cidade. Greve geral As operações se intensificaram neste domingo após uma greve geral e uma manifestação promovidas pelos islâmicos do Hamas e os nacionalistas do Fatah para exigir que as forças de segurança da ANP ponham fim à anarquia e restabeleçam o império da lei contra diversas milícias. Um porta-voz militar israelense informou neste domingo que um dos objetivos da operação é buscar também laboratórios de explosivos que operam clandestinamente em Nablus. Segundo testemunhas, as tropas israelenses contam com o apoio da Força Aérea e, pela primeira vez nos últimos anos, o Exército colocou blocos de cimento armado para impedir a entrada em Nablus, cidade a cerca de 70 quilômetros ao norte de Jerusalém.