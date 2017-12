Israel invade QG em Hebron e mata quatro policiais palestinos Soldados israelenses invadiram um quartel fortificado palestino na cidade cisjordaniana de Hebron, nas primeiras horas desta terça-feira (dia 25, pelo horário local) e mataram quatro policiais, informaram agentes palestinos de segurança. A violência começou horas depois de líderes israelenses e palestinos terem manifestado reações divergentes a um discurso do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sobre sua política para o Oriente Médio. O ataque contra o quartel palestino de Hebron começou com um cerco ao local imposto pelo Exército de Israel. Em seguida, começou uma troca de tiros com os policiais abrigados dentro do complexo. Os soldados conseguiram entrar no local e realizaram buscas de sala em sala, disseram fontes. Fora do edifício, soldados utilizavam alto-falantes para exigir que todos os palestinos cercados dentro do prédio saíssem com as mãos para cima. De acordo com os agentes de segurança, alguns policiais se renderam. Os soldados israelenses declararam toque de recolher na cidade, disseram moradores. O Exército de Israel recusou-se a comentar o episódio. Na Faixa de Gaza, um outro palestino também foi morto em Erez, na fronteira com Israel, após ter lançado granadas em soldados israelenses.