Israel invade Rafah e mata 3 palestinos Apesar das negociações de uma trégua entre o ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, e o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, tropas israelenses demoliram hoje várias construções no campo de refugiados de Rafah, no começo da madrugada desta quinta-feira, detonando um intenso confronto entre soldados e atiradores palestinos. De acordo com o Exército de Israel, três palestinos morreram e outros 22 ficaram feridos, sendo que quatro deles estão em condições críticas. O exército disse que demoliu várias casas em Rafah em resposta a um atentado realizado ontem contra um posto israelense, próximo da fronteira de Israel com o Egito. Três soldados ficaram feridos pela explosão, que foi conduzida pelo grupo extremista Hamas. Logo depois da zero hora de hoje, quatro tanques e um buldôzer israelenses invadiram Rafah, enquanto soldados davam cobertura ao ataque, funcionários das forças de segurança palestina disseram. Os tanques israelenses também dispararam morteiros. Os palestinos responderam ao ataque e o confronto durou mais de três horas. O governador de Rafah, Majid Agha, disse que 14 casas foram destruídas na ofensiva israelense. Os tanques invadiram cerca de 100 metros de área controlada pelos palestinos. O Exército de Israel negou a acusação de ter entrado em área palestina, e disse que as casas demolidas estavam em uma região que está sob controle de Israel. As casas destruídas, segundo Israel, eram usadas como esconderijo de contrabandistas de armas. Trégua Na quarta-feira, Peres e Arafat se encontraram e concordaram em retomar medidas de cooperação na área de segurança e tomar novas medidas para recuperar a confiança. Israel prometeu aliviar a opressão às comunidades palestinas nos próximos dias. Mas ainda não está claro se os ataques de hoje podem abalar os esforços para uma nova trégua na região. Durante o encontro, os dois líderes concordaram em se encontrara novamente e reafirmaram o compromisso de implementar um plano de paz proposto em maio por uma comissão internacional liderada pelo ex-senador americano George Mitchell. De acordo com essa comissão, os palestinos deve fazer "100% de esforço" para prevenir operações terroristas e punir aqueles que estiverem envolvidos nesses ataques. Israel, por sua vez, deve congelar a construção e a expansão de assentamentos e não usar força letal contra palestinos. A comissão ainda pediu para que os israelenses levante as restrições e permitam que os palestinos possam voltar a seus trabalhos em Israel. O relatório ordena ainda que Israel transfira para a Autoridade Palestina milhões de dólares da receita com impostos que foram confiscados desde o ano passado.