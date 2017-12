Israel invade Ramallah e ameaça Arafat Tanques israelenses cercaram nas primeiras horas desta quinta-feira (hora local) o gabinete do líder palestino Yasser Arafat na cidade cisjordaniana de Ramallah depois de um extremista ter detonado os explosivos estocados em seu carro ao lado de um ônibus no norte de Israel, suicidando-se e matando 17 israelenses. Tanques israelenses e veículos blindados de transportes de tropas cercaram o imenso complexo, mas não entraram, disseram testemunhas e funcionários palestinos. Sob condição de anonimato, fontes israelenses confirmaram o cerco ao gabinete de Arafat e disseram que houve trocas de tiros entre soldados israelenses e pistoleiros palestinos. No início deste ano, Arafat passou diversas semanas sem poder deixar o complexo onde fica seu gabinete, em Ramallah, devido ao cerco militar israelense. Ainda não está claro se Israel planeja reiniciar o cerco ao gabinete de Arafat ou se pretende expulsá-lo dos territórios. A imprensa especulava ultimamente que, se um novo atentado de grandes proporções ocorresse, Israel poderia tomar a decisão de expulsar o líder palestino. Autoridades israelenses culparam Arafat pelo ataque de quarta-feira, como vêm fazendo sistematicamente nos últimos meses, acusando-o de nada fazer para conter os atentados. Alguns ministros de gabinete pediam a expulsão de Arafat. Poucas horas após o atentado desta quarta-feira, tanques israelenses invadiram Jenin. Helicópteros de ataque israelenses dispararam mísseis contra a cidade. O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Jihad Islâmica. Num indicativo de que Israel retaliaria, o primeiro-ministro Ariel Sharon adiou sua partida para os Estados Unidos após o atentado. Ele deveria partir na quinta-feira para reuniões em Nova York antes de um encontro com o presidente dos EUA, George W. Bush, em Washington. Sharon adiou sua partida para a noite de sábado, informou seu gabinete.