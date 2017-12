Israel investiga morte de egípcios "por engano" O comando do Exército de Israel informou nesta sexta-feira que está realizando investigações para apurar as mortes, aparentemente acidentais, de três policiais egípcios por soldados israelenses, ontem, na fronteira do Egito com a Faiza de Gaza, território palestino ocupado por Israel. As conclusões devem sair na semana que vem, segundo fontes militares de Israel. Os policiais egípcios faziam uma patrulha no local, quando foram confundidos com ativistas palestinos pelos soldados de Israel. O incidente ocorreu num momento de tensão nas relações entre os dois países, inimigos declarados até a assinatura de um tratado de paz em 1979, e em meio a críticas da oposição ao plano de Sharon de remoção dos assentamentos judaicos de Gaza até meados de 2005.