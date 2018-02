Israel já perdeu mais de US$ 5 bi com a intifada Israel perdeu nos últimos anos mais de US$ 5 bilhões com a intifada - movimento insurrecional palestino contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da Faixa de Gaza -, segundo um relatório do Ministério das Finanças divulgado hoje. A "Intifada da mesquita de Al-Aqsa", o levante popular palestino contra a ocupação israelense na Cisjordânia e Gaza, completa 22 meses no próximo dia 28 de setembro. Desde então, Israel perdeu grande parte do mercado de 3,5 milhões de consumidores palestinos residentes naqueles territórios, viu reduzido em 70% o número de turistas - umas das suas principais fontes de receitas - e perdeu mais de US$ 5 bilhões com a queda da indústria tecnológica. O relatório do Ministério das Finanças coincide com a proposta do Governo de unidade nacional de impor severos cortes - mais de US$ 500 milhões - no orçamento da Defesa, segundo previsões oficiais. No entanto, os cortes não irão afetar as unidades de combate, a polícia ou o Serviço Geral de Segurança (Shin Bet), responsáveis pela luta contra a resistência palestina. A redução do orçamento nacional para o próximo ano insere-se no quadro de uma profunda recessão econômica. Pela primeira vez em vários anos, a inflação anual ronda os 9% e a porcentagem de desempregados é aproximadamente de 12%.