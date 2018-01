Israel já tem novo traçado para muro de segurança O Ministério da Defesa de Israel mapeou uma nova rota para a barreira da Cisjordânia. O novo traçado obedece à ordem da Suprema Corte para causar menos inconvenientes aos palestinos e se aproxima mais das fronteiras de Israel anteriores à guerra de 1967, disseram autoridades. A notícia do novo traçado vem no momento em que o primeiro-ministro Ariel Sharon insiste em prosseguir com seu plano de remover soldados e colonos da Faixa de Gaza. Elementos do novo projeto serão apresentados ainda nesta semana a Sharon e ao ministro da Defesa Shaul Mofaz, disseram funcionários do ministério. Detalhes da nova planta não foram divulgados, mas os funcionários disseram que ela correrá muito mais perto da linha de cessar-fogo de 1967, reconhecida internacionalmente como a fronteira entre Israel e os palestinos.