Israel: jovem palestino é morto por exército Um palestino de 18 anos morreu quando um projétil de artilharia lançado por um tanque israelense atingiu sua casa na província de Bet Jalla, na parte ocidental de Jerusalém, de acordo com um funcionário de um hospital local. O jovem Osama al-Quraby Masalma morreu nesta noite, segundo fontes palestinas. Soldados israelenses que protegiam o povoado judeu de Gilo abriram fogo em Bet Jalla quando surpreenderam palestinos armados prontos para atacá-los, disse o porta-voz do exército israelense. Durante o tiroteio, oito palestinos ficaram feridos, sem gravidade. Durante à noite, um colono judeu, de 40 anos de idade, foi ferido por disparos de palestinos que atiraram contra seu veículo. Horas antes, uma mulher palestina apunhalou um estudante judeu de um seminário religioso no povoado de Hebron. O estudante, de 18 anos, foi levado para um hospital local e a mulher detida pelo exército israelense.