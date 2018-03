Israel lança 1º protesto pós-trégua contra ataque palestino Israel lançou nesta quinta-feira o primeiro protesto oficial, desde o início da trégua anunciada no domingo pelos radicais palestinos e o governo israelense. O motivo do protesto foi o ataque de ontem contra o asssentamento judaico de Kfar Darom na Faixa de Gaza, disse um porta-voz militar israelense, que deixou três colonos judeus levemente feridos. Contra esta ação, disse, ?apresentamos um protesto junto ao comitê misto de coordenação? do acordo na região. O porta-voz informou ainda que ocorreram outros disparos de armas de fogo contra posições israelenses nos postos que fazem fronteira com o Egito, que não deixaram nenhum ferido.