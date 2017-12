Israel lança canal de televisão em árabe Israel lançou nesta terça-feira o primeiro canal de televisão em árabe, com noticiário também em inglês, que poderá ser visto em todo o mundo árabe. As transmissões serão difundidas pelo mesmo satélite utilizado pela emissora Al Jazeera e poderá ser interceptado do Marrocos ao Kuwait e do Egito a Dinamarca. ?Havia a necessidade de uma emissora em árabe que pudesse difundir as mensagens e as posições de Israel, pois até agora a população da região só recebia as informações sobre o que ocorre no país a partir do olhar dos palestinos?, disse Yacov Nimrodi, um dos responsáveis pelo projeto. ?Em todo o mundo árabe há centenas de estações de TV que transmitem o que querem. Até ontem não se ouvia a voz de Israel que pudesse explicar a sua posição?, defendeu. Já o diretor do canal de TV israelense, Yose Barel, garantiu que a transmissão ?não será a voz de Shin-Bet (serviço secreto israelense) nem tampouco a voz do governo?. ?O que queremos é abrir um diálogo com o mundo árabe?, reiterou. Entre os jornalistas que integram a equipe da emissora está Lina Haddad, filha do major libanês Saad Haddad, fundador e comandante das milícias do Exército no sul do Líbano.