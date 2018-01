Israel lança mísseis contra carro e mata dois na Faixa de Gaza Helicópteros israelenses lançaram mísseis contra um carro no centro da cidade de Gaza, deixando pelo menos dois palestinos mortos. Cerca de 25 pessoas ficaram feridas. O alvo do ataque ainda era desconhecido. Nas duas últimas semanas, 10 membros do grupo Hamas morreram em ataques de Israel, que retomou sua política de atingir "alvos específicos", em represália a atentados suicidas contra israelenses. As informações são das agências internacionais.