Israel lança mísseis contra Gaza e mata 7 Helicópteros do exército de Israel lançaram mísseis contra a cidade de Gaza, em retaliação ao atentado-suicida ocorrido hoje em Jerusalém. De acordo com testemunhas, um carro onde estavam dois militantes foi atingido por um míssil. Quando outros cinco palestinos tentavam socorrer as vítimas, um helicóptero voltou a disparar deixando uma saldo de 7 mortos. No centro de Jerusalém um ônibus explodiu deixando 15 mortos e 68 feridos.