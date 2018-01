Israel lança mísseis sobre casa de membro do Hamas No final do dia de hoje, helicópteros isralenses lançaram mísseis contra um edifício na Faixa de Gaza, onde residiria Abdel Salam Abu Musa, membro da ala militar do Hamas, ferindo pelo menos 11 pessoas, informaram testemunhas. De acordo com o Exército de Israel, o ataque teve como alvo um depósito de armamentos. Ainda segundo os militares, foi utilizado apenas um míssil na operação. Ambulâncias correram para a área atacada, que fica no campo de refugiados de Khan Younis. Vizinhos cercaram a casa e usaram lanternas para ajudar a procurar as vítimas. Não há informações se Abu Musa ficou ferido no ataque.