Israel lança quarto ataque aéreo a Gaza em 24 horas Helicópteros israelenses lançaram pelo menos dois mísseis contra um carro nas proximidades do campo de refugiados de Boureij, em Gaza central, pouco depois do anoitecer desta segunda-feira. Serviços de resgate palestinos informam que pelo menos 14 pessoas estão feridas, duas com gravidade. Não há informação precisa sobre quem eram os passageiros do carro. As Forças armadas de Israel não ofereceram comentários. O ataque se seguiu a três outros, executados também nesta segunda-feira, e que causaram três mortes.