Israel lança satélite espião para monitorar o Irã

As Forças de Defesa de Israel colocaram em órbita na manhã desta segunda-feira, 11, um satélite espião que deixará o país informado sobre o desenvolvimento nuclear iraniano, informou uma rádio israelense. O lançamento foi realizado às 2h40 (20h40 horário de Brasília) da base militar de Palmajim. De acordo com o ministro de Defesa, a operação foi bem sucedida. O novo satélite, baseado em tecnologia israelense e no qual foram investidos US$ 80 milhões, coletará informações sobre atividades militares do Irã e da milícia Hezbollah, no Líbano, além de supervisionar as dos palestinos. De acordo com a rádio, o satélite Ofek 7 vai substituir o Ofek 5, que está em órbita há mais de cinco anos. O uso do Ofek 5 teve que ser prolongado quando a sua substituição pelo Ofek 6 falhou há dois anos. Israel acredita que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares e classifica o país como uma séria ameaça a sua existência.