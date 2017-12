Israel lança seis mísseis na área palestina de Gaza Israel lançou hoje seis mísseis na área palestina de segurança na Cidade de Gaza, em retaliação ao ataques palestinos e assassinato de civis israelenses. As explosões tomaram conta do centro da cidade e uma fumaça preta cobriu o céu. Três aviões e dois helicópteros israelenses sobrevoaram a região durante os ataques, mas testemunhas afirmam que pelo menos uma das explosões foi causada por um míssil lançado por terra. Foi o segundo ataque em dois dias. No momento dos ataques, hora de troca de turno nas escolas, as ruas estavam lotadas de crianças que começaram a correr e gritar em pânico. A eletricidade na cidade foi cortada.