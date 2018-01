Israel lança três mísseis em Rafah. Dois mortos Um helicóptero israelense lançou três mísseis contra uma área desocupada do campo de refugiados de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, matando dois palestinos e ferindo outros seis, informaram residentes. Segundo as testemunhas, o terceiro míssil tinha como alvo um grupo de homens desarmados que se encontrava nos limites do campo, localizado próximo à fronteira com o Egito. O Exército de Israel, por sua vez, informou que o alvo eram homens armados que se aproximavam de soldados israelenses. Tanques israelenses já haviam isolado o campo de refugiados de Rafah do restante da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, levando moradores palestinos em pânico a fugirem para uma cidade vizinha - pela única rota de fuga - antes de uma provável ofensiva militar israelense. Ao cair da noite, soldados israelenses invadiram a aldeia de Nasser, a leste de Rafah, denunciaram moradores, mas não transpareceram indícios imediatos de que se tratava do início de uma operação mais ampla. Militantes palestinos plantaram bombas em torno de Rafah, disseram moradores. Já na madrugada de terça-feira (18, pelo horário local) um jovem palestino de 23 anos morreu na aparente explosão prematura de uma bomba que estava preparando, comentaram testemunhas.