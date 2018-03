Israel lembra judeus mortos pelos nazistas As sirenes soaram hoje em Israel em memória das vítimas do genocídio nazista na Segunda Guerra Mundial. Às 10 horas, como acontece todo ano, todas as atividades foram paralisadas e os israelenses fizeram dois minutos de silêncio para lembrar os 6 milhões de mortos no Holocausto. As rádios e tevês divulgaram programas sobre o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra entremeados por músicas clássicas. "Jamais celebramos a Shoah em um clima tão sombrio, de pessimismo e medo, com a dolorosa sensação de que não há luz no fim do túnel e que o mundo todo está contra nós", disse o grão-rabino ashkenaze de Israel Meir Lau, ao jornal Yediot Ahronot.