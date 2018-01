Israel levanta restrições a trabalhadores palestinos Mais de 6.000 trabalhadores palestinos provenientes da Faixa de Gaza entraram hoje em Israel depois que o Estado judeu levantou parcialmente as restrições que, durante mais de um mês, lhes impediram de chegar a seus empregos. Os palestinos chegaram ao cruzamento de Erez antes do amanhecer e se submeteram a inspeções minuciosas de segurança, mas estavam visivelmente agradecidos por poderem retornar a seus trabalhos. As permissões foram outorgadas apenas a homens maiores de 35 anos, visto que Israel considera menos provável que pessoas casadas dessa idade realizem atentados. Irã - Também hoje, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, viajou a Moscou, onde se reunirá com o presidente Vladimir Putin. Ambos os líderes conversarão sobre as preocupações de Israel com o programa nuclear iraniano e uma resolução das Nações Unidas sobre o plano de paz do Oriente Médio respaldado pela Rússia. O Irã se comprometeu recentemente a abrir seu programa nuclear aos inspetores da ONU e suspender o enriquecimento de urânio, mas Israel teme que o país continue adquirindo, de maneira clandestina, conhecimento sobre armas nucleares e suspeita de que parte desse conhecimento seja proveniente de países da ex-União Soviética.