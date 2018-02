Israel levanta toque de recolher apenas para deter estudantes O Exército de Israel levantou hoje um toque de recolher por um breve momento em Hebron para que estudantes pudessem realizar suas provas mas, ao invés disso, soldados israelenses aproveitaram para invadir um colégio na cidade e deter 300 palestinos para questionamentos. Os soldados entraram no Instituto Politécnico Palestino, separaram os estudantes por sexo nos pátios, pediram documentos de identidade e os interrogaram, disseram fontes palestinas. Centenas de palestinos também foram detidos para questionamentos em outros locais, e 60 deles, incluindo vários em Hebron, continuam detidos. De acordo com testemunhas, sete estudantes foram levados pelo Exército com os olhos vendados. Atualmente, as tropas israelenses ocupam sete das oito principais cidades da Cisjordânia, onde impõem um toque de recolher permanente. Israel lançou sua última incursão na Cisjordânia em represália aos atentados suicidas em Jerusalém há duas semanas, nos quais morreram dezenas de pessoas. Na operação de hoje em Hebron, 2.000 reservistas foram convocados. O Exército não comentou imediatamente a operação. "Esperamos que a partir do momento em que abafarmos o terrorismo...será possível renovar o processo político...e permitir que os palestinos retornem à sua vida normal, o que definitivamente eles merecem", afirmou Raanan Gissin, um conselheiro do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. Em Ramallah, tanques israelenses mantinham suas posições em torno do quartel-general do líder palestino, Yasser Arafat. Respondendo a um comunicado emitido pelo secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, que afirmou que funcionários americanos estavam proibidos de se encontrar com Arafat, o Conselho Nacional Palestino divulgou uma nota expressando seu "apoio incondicional e solidariedade" a Arafat. A nota diz também que "estão proibidos encontros com autoridades internacionais caso eles não sejam autorizados pela liderança (palestina)". Em outra frente, o gabinete de Arafat informou que o comandante da polícia na Faixa de Gaza, Ghazi Jibali, foi demitido hoje. Nenhum detalhe foi fornecido, mas Arafat estava sob pressão para reformar seus serviços de segurança.