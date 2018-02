Israel liberta 26 prisioneiros palestinos

Trata-se do segundo de quatro grupos de prisioneiros a serem libertados como parte de um acordo que permitiu a retomada das negociações de paz atualmente em curso entre israelenses e palestinos. No total, o acordo prevê a libertação de 104 palestinos nos próximos meses.

Sivan Weizman, a porta-voz do serviço penitenciário, disse que 21 dos 26 prisioneiros foram libertados na Cisjordânia e os outros cinco foram levados até a Faixa de Gaza.

Na terça-feira, a Suprema Corte de Israel abriu caminho hoje para a libertação dos 26 prisioneiros palestinos, numa medida com potencial de acelerar as negociações de paz no Oriente Médio.

O tribunal rejeitou um recurso que pedia o cancelamento da planejada libertação dos prisioneiros sob alegação de que os palestinos - todos condenados por conexões com mortes de israelenses - voltarão ao caminho da violência.

A decisão da Suprema Corte levou dezenas de manifestantes a protestarem em frente à prisão onde os palestinos estavam detidos. No lado palestino, houve comemoração pela libertação. Fonte: Associated Press.