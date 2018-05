Israel liberta e expulsa parlamentar do Hamas

Ele havia sito detido no dia 30 de junho por entrar em Jerusalém Oriental depois que o Ministério do Interior ter revogado sua permissão de residência na cidade, por causa de sua atividade no movimento islamita Hamas. Uma apelação contra a ordem do Ministério foi aberta no Supremo Tribunal de Israel.

"Hoje, o tribunal de magistrados decidiu deportá-lo e colocar em prática a decisão do Ministério do Interior", disse o advogado do parlamentar, Osama al-Saadi, à agência France Presse. Abu Teir foi eleito para o Parlamento palestino em Jerusalém Oriental em 2006, quando o Hamas venceu o secular grupo Fatah, do qual faz parte o presidente palestino Mahmoud Abbas. As informações são da Dow Jones.