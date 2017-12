Israel liberta guerrilheiro do Hezbollah Israel libertou hoje Mohammed Ali Barzawi, um guerrilheiro do grupo libanês Hezbollah que vinha sendo mantido preso há 15 anos, informou o Exército israelense. Os militares afirmaram apenas que Barzawi foi libertado por "motivos de saúde" e como "um gesto de boa vontade", mas não disseram se Israel espera receber algo em troca da guerrilha. O Hezbollah capturou três soldados israelenses em outubro de 2000. Segundo uma testemunha, que pediu anonimato, Barzawi foi entregue hoje à Cruz Vermelha Internacional num ponto de fronteira entre Israel e o Líbano. Israel afirma que Barzawi estava envolvido num ataque contra uma base de seu Exército em 1987, no qual ninguém ficou ferido. As tropas israelenses ocuparam uma faixa do sul do Líbano por 18 anos e lutaram contra a guerrilha do Hezbollah até sua retirada em maio de 2000. O grupo ocupou a área antes tomada por Israel e passou a controlar o lado libanês da fronteira. Atualmente, Israel negocia com o Hezbollah a libertação de soldados que foram capturados enquanto patrulhavam a linha fronteiriça.