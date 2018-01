Israel liberta jordanianos em feriado islâmico O governo israelense libertou 10 prisioneiros de nacionalidade jordaniana num gesto em direção à Jordânia, para marcar o feriado islâmico de Eid al-Fitr. Os prisioneiros tomaram um ônibus na prisão de Ayalon e foram levados para ponte Allenby, na fronteira com a Jordânia. O chanceler israelense Silvan Shalom disse que Israel libertou os prisioneiros ?como um gesto para o jordanianos e para o rei Abdullah, com quem temos muito boas relações?. Shalom disse ao chanceler jordaniano Marwan Muasher que o governo de Israel se dispõe a negociar novas libertações. A ministra de Estado da Jordânia, Asma Khader, disse, no início do mês, que Israel tinha concordado em libertar 25 prisioneiros. Ela considerou o número ?insuficiente? e exigiu que mais 56 jordanianos fossem soltos.