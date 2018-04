Israel liberta presidente do Parlamento palestino O presidente do Parlamento palestino, Abdel Aziz Duaik, membro do grupo Hamas, foi libertado hoje de uma prisão israelense após quase três anos na cadeia. "Meu corpo está livre, mas minha alma ainda está na cela com os outros prisioneiros", afirmou Duaik. Ele é o mais graduado entre dezenas de políticos do Hamas detidos após militantes da Faixa de Gaza leais ao grupo sequestrarem o soldado israelense Gilad Schalit, em junho de 2006. Na quinta-feira será completado três anos da captura de Schalit.