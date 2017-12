Israel ligará luz e água a assentamentos ilegais Um representante do Ministério da Defesa de Israel disse que os postos avançados de assentamentos judeus nos territórios palestinos - postos que deveriam ser desmantelados, de acordo com o plano de paz proposto pelos EUA - receberão serviços como água, luz, transporte escolar e cercas. A maioria desses postos é composta de pouco mais de alguns trailers e uma bandeira de Israel hasteada. A garantia foi dada aos moradores de um posto avançado por Ron Shechner, assessor para assentamentos do ministro Shaul Mofaz. Falando ao jornal Yediot Ahronot, Shechner disse que isso não significa que os postos estarão sendo legalizados. O grupo Israelense Paz Agora disse que, quando o ?mapa da paz? proposto por EUA, Rússia, Europa e ONU foi lançado, existiam 104 postos avançados. Desde então, sete foram desmantelados mas cinco novos surgiram. Segundo o porta-voz do Paz Agora, o número de moradores dos postos aumentou.