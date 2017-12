Israel mantém 400 mil palestinos sob prisão domiciliar As tropas israelenses estão, na prática, mantendo cerca de 400 mil palestinos sob prisão domiciliar e amplamente impedindo a imprensa de cobrir sua nova incursão na Cisjordânia - uma operação que enfrenta desta vez pequena resistência palestina e criticas internacionais restritas. Na invasão anterior, iniciada em março e encerrada no início de maio, os militares foram recebidos por fogo pesado de militantes palestinos em diversas localidades e cercaram por várias semanas o quartel-general do presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, em Ramallah. Desta vez as tropas não chegaram perto, pelo menos por enquanto, do QG de Arafat. O Exército impôs desde a semana passada toque de recolher em Belém, Nablus, Jenin, Tulkarem, Qalqiliya e Betunia (um subúrbio de Ramallah). A população local não pode deixar suas residências para trabalhar, ir à escola ou qualquer outra atividade. Os moradores só podem sair de casa por três horas a cada três dias. Nesse período, correm para os mercados para reabastecerem-se. A única exceção são os serviços médicos. Na maior parte dos 21 meses da intifada (levante palestino contra a ocupação israelense) os jornalistas tiveram considerável liberdade para cobrir o conflito. Agora, as restrições impostas por Israel à mídia são mais rígidas e os repórteres têm pouco ou nenhum acesso às áreas reocupadas pelo Exército. Todas as áreas invadidas foram declaradas zona militar fechada. Alguns jornalistas palestinos que trabalham para agências internacionais e vivem nas áreas ocupadas têm conseguido burlar as tropas e mandar artigos. Reservistas O Exército israelense convocou hoje 2 mil reservistas em caráter emergencial para fazer frente a sua nova operação de reocupação dos territórios autônomos palestinos na Cisjordânia. Um alto oficial israelense, Amos Yaron, definiu a nova incursão como "esmagadora" e a Rádio Israel informou que o governo está considerando a possibilidade de deportar para a Faixa de Gaza as famílias de atacantes suicidas moradores da Cisjordânia. Os militares voltaram a entrar hoje em Qalqiliya, no norte da Cisjordânia, cercaram dois edifícios e ordenaram aos moradores que saíssem dos apartamentos. Israel já estabelecera nos últimos dias o controle sobre Jenin, Tulkarem, Belém, Nablus e Betunia, como parte de sua nova política de permanecer nas áreas autônomas até que tenham fim os atentados suicidas no país. Na semana passada, 36 israelenses foram mortos em ataques de homens-bomba em Jerusalém e numa colônia judaica na Cisjordânia. As tropas ingressaram também hoje no campo de refugiados de Aza, na região de Belém, e revistaram casa a casa. Houve incursões ainda nos vilarejos de Adik e Surda, ao norte de Ramallah. Em todas essas localidades várias pessoas foram presas. Na Faixa de Gaza, o Exército deteve mais de dez membros do grupo islâmico Hamas, responsável pelo atentado que matou 19 pessoas em Jerusalém na semana passada. O governo israelense insiste em que não tem a intenção de retomar o controle civil sobre essas cidades e as outras administradas pela Autoridade Palestina (AP). Segundo fontes da emissora britânica BBC, o ministro da Defesa, Binyamin Ben-Eliezer, teria dito que a reocupação não deve ultrapassar o período de seis meses e não há planos de assumir o controle administrativo. Mas o líder palestino, Yasser Arafat, acusa o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, de ter como meta destruir a administração autônoma. Para o ministro e negociador da AP Saeb Erekat, Israel "está retomando integralmente sua ocupação" de territórios entregues aos palestinos com base nos acordos interinos de paz de Oslo (1993) e pretende destruir a Autoridade Palestina. "É o erro fatal deles reocupar de novo estes territórios palestinos", disse Arafat, indicando que essa medida afetará a estabilidade regional. "Eles estão cancelando aquilo com o que tinham concordado de Oslo até hoje." A escala da operação é de longe menor do que a chamada Operação Muralha de Defesa, a ofensiva deslanchada por Israel em abril e maio - após uma onda de atentados suicidas - , mas desta vez Israel decidiu manter as tropas nas áreas tomadas "por tanto tempo quanto o terror durar". "Nossas forças de segurança estão distribuídas pelo território e seguindo sua missão: defender a segurança dos cidadãos de Israel", disse Sharon à Agência Judaica.