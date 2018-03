Israel mantém ações na Cisjordânia e palestinos disparam foguetes Tropas do Exército israelense detiveram na madrugada desta segunda-feira dez palestinos em diferentes pontos da Cisjordânia. Na mesma hora, milicianos no norte da Faixa de Gaza disparavam um foguete rudimentar Qassam contra o território de Israel. Soldados israelenses detiveram três supostos membros da Jihad Islâmica e um ligado ao movimento Fatah, na região de Nablus. Os detidos são suspeitos de atividades terroristas. Três membros de milícias ligadas ao Fatah também foram detidos ao oeste da cidade cisjordaniana de Ramala. Mais um membro do grupo islâmico Hamas foi capturado em Belém, e outro palestino, cuja filiação política não foi revelada, foi aprisionado na aldeia de Idna. Completa a lista um palestino detido por militares israelenses ao noroeste da cidade de Hebron. O foguete rudimentar foi disparado por milicianos palestinos no norte de Gaza, contra o território de Israel, e caiu no deserto de Neguev sem causar vítimas nem danos materiais