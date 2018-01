Israel mantém detido jornalista há duas semanas Um jornalista palestino da agência de notícias britânica Reuters está sendo mantido detido há duas semanas por forças israelenses na Cisjordânia. Jussry al-Jamal, um cinegrafista de 23 anos, foi detido em 30 de abril na cidade de Hebron enquanto registrava imagens em uma área próxima a um hospital. A Reuters vem protestando veementemente a detenção de al-Jamal, mas o jornalista continuava hoje sob custódia das forças israelenses. O Comitê de Proteção aos Jornalistas, com base em Nova York, também emitiu um protesto formal, acusando o Estado judeu de privar o profissional de água e comida, além de mantê-lo com as mãos atadas e com os olhos vendados. Israel se recusa em revelar quais as acusações que pesam sobre al-Jamal ou a localização de sua detenção. O exército israelense informa apenas que o jornalista está sob a custódia do Shin Bet, o serviço de segurança do Estado judeu.